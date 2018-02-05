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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:01  05 февраля 2018 0

Жители элитной многоэтажки в Екатеринбурге требуют снести палатку с шаурмой. Она портит вид из окна. ФОТО

Закрашенный киоск с шаурмой. Челябинск, шаурма, стритфуд, киоск с шаурмой, уличная еда
Жители элитного дома оказались не рады новым соседямФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге жители клубного дома «Тихвин» требуют снести недавно открывшуюся у них под окнами палатку с шаурмой. Как утверждают жильцы элитной многоэтажки, точка общепита появилась там незаконно и «портит» им вид.

«По этому уличному ресторану видно, что построили его незаконно. На этом месте никогда не было строений. Потому что они там просто не предполагаются. Земля в собственности у администрации города. Поэтому мы будем требовать ликвидации этой точки общепита», — сообщил агентству один из жителей «Тихвина», чьи окна выходят на строение.

В «Тихвине» негативно восприняли рекламу
Фото: читатели «URA.RU»

Вероятно, предприниматель, который открыл палатку, напротив, надеялся привлечь в свой ресторан уличной еды жителей близстоящих элитных многоэтажек. Специально для этого на крыше палатки большими буквами написано слово «шаурма». К слову, точка общепита также хорошо просматривается из дома на улице Хохрякова, 39, где проживает генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

В администрации Екатеринбурга на запрос «URA.RU» сообщили, что строение, скорее всего, действительно появилось там незаконно. «Направили информацию в администрацию района. Срочно будем принимать меры», — прокомментировал официальный представитель мэрии Анатолий Карманов.

Александр Пономарев
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