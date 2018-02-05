В Екатеринбурге жители клубного дома «Тихвин» требуют снести недавно открывшуюся у них под окнами палатку с шаурмой. Как утверждают жильцы элитной многоэтажки, точка общепита появилась там незаконно и «портит» им вид.
«По этому уличному ресторану видно, что построили его незаконно. На этом месте никогда не было строений. Потому что они там просто не предполагаются. Земля в собственности у администрации города. Поэтому мы будем требовать ликвидации этой точки общепита», — сообщил агентству один из жителей «Тихвина», чьи окна выходят на строение.
Вероятно, предприниматель, который открыл палатку, напротив, надеялся привлечь в свой ресторан уличной еды жителей близстоящих элитных многоэтажек. Специально для этого на крыше палатки большими буквами написано слово «шаурма». К слову, точка общепита также хорошо просматривается из дома на улице Хохрякова, 39, где проживает генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.
В администрации Екатеринбурга на запрос «URA.RU» сообщили, что строение, скорее всего, действительно появилось там незаконно. «Направили информацию в администрацию района. Срочно будем принимать меры», — прокомментировал официальный представитель мэрии Анатолий Карманов.