19:24 07 февраля 2018 4

Юрий Демин предложил скорой помощи использовать видеофиксаторы на всех машинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ГИБДД Свердловской области Юрий Демин предложил руководству станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга установить на всех машинах видеофиксаторы. По мнению Демина, это позволит эффективнее бороться с теми автовладельцами, которые не пропускают неотложки со спецсигналами.

Юрий Демин озвучил свое предложение на совещании с министром общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, рассказали в областном департаменте информационной политики региона.

«Если вы нам будете предоставлять видеоматериалы, подтверждающие, что машину скорой помощи, которая выполняет служебное задание с включенным световым и звуковым сигналом, не пропускают участники дорожного движения, мы по этой информации сможем наказывать конкретных водителей, нарушающих правила дорожного движения», — пояснил глава ГИБДД области.

Демин отметил, что такая мера заставит водителей более ответственно вести себя на дорогах, а значит, и подобных нарушений станет меньше. Во время совещания Демин также напомнил, что автомобили экстренных служб могут использовать световые и звуковые сигналы только при выполнении срочных служебных заданий.