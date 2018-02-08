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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
11:06  08 февраля 2018 0

Нижнетагильский завод впервые в России применил уникальную технологию

На Нижнетагильском металлургическом комбинате «ловят» пар и нагревают им водуФото: «ЕВРАЗ»

Уральское предприятие «ЕВРАЗ НТМК» начало использовать уникальную технологию для утилизации конвертерного пара. Благодаря этому Нижнетагильский металлургический комбинат будет ежегодно тратить на 20 млн кубометров природного газа меньше, а значит снизится и себестоимость выплавки стали.

Новая установка позволяет улавливать и затем использовать пар из конвертерного цеха для нагрева воды в двух теплообменных аппаратах. За счет этого уменьшается расход природного газа, необходимого для нагрева жидкости в водогрейных котлах теплоэлектроцентрали. Такой «ловец» пара также помогает уменьшить нагрузку на окружающую среду, снижая уровень шума и потери химически очищенной воды до 286 тысяч кубометров в год.

На реализацию проекта по использованию конвертерного пара «ЕВРАЗ» потратил 170 млн рублей. Специалисты отмечают, что система работает в автоматическом режиме, отправляя все данные на мониторы производственных и энергетических служб.

Дарья Корчак
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