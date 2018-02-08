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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:51  08 февраля 2018 0

Целый район Екатеринбурга встанет на лыжи

Лыжня России-2016. Екатеринбург, паслер денис, лыжня россии 2016
В Академическом пройдет своя «Лыжня России»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга пройдет своя «Лыжня России-2018». Массовая лыжная гонка состоится 10 февраля на улице Вильгельма де Геннина, рядом со строением №19.

Жители микрорайона участвуют в собственной «Лыжне России» каждый год, и всегда это мероприятие становится по-настоящему масштабным. Возрастных ограничений для участников гонки нет, отмечают организаторы, в числе которых АО «РСГ-Академическое», ЗАО «УК «Академический» и спортивный клуб Akadem.

Длина трассы составит 2025 метров, что связано с заявкой Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Сбор участников и регистрация начнутся в 11:30, а старт будет дан ровно в полдень. Уже через два часа организаторы будут подводить итоги гонки. Основное мероприятие для всех желающих екатеринбуржцев — «Лыжня России-2018» — пройдет в этот же день на территории «ЭКСПО-центра».

Дарья Корчак
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