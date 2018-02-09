16:31 09 февраля 2018 16

Жители недовольны сложившейся ситуацией Фото: «Синара Девелопмент»

Жители элитного дома «Крылов-2» в Екатеринбурге обвинили управляющую компанию «СД-Эксплуатация» в захвате части здания. После покупки квартир у застройщика «Синара Девелопмент» оказалось, что холл здания принадлежит УК, а не общедомовому фонду.

Как рассказали «URA.RU» жильцы, при продаже комплекса территория на первом этаже дома позиционировалась как общий просторный холл для оборудования стойки рецепции и обслуживания многоэтажки. Позже жильцы выяснили, что помещение рецепции в холле купила их управляющая компания — «СД-Эксплуатация».

«Если помещение в холле нам не принадлежит, его могут сдать, закрыть на ключ, перепродать, и мы ничего не можем сделать. Мы не понимаем, для чего его вообще выделили из общего имущества. Представители УК, которые теперь им владеют, нам ничего не поясняют по данному факту. Впрочем, и по остальным вопросам жильцов ответов от УК тоже нет. Нас не удовлетворяет ни качество уборки (в доме всегда грязно), ни содержание жилья. Разве это элитный дом? Ведь именно в стоимость наших личных квадратов, а это больше 100 тысяч рублей за квадрат, вошла и цена помещений общего пользования. По факту оказывается, мы скинулись на бесплатный офис для своей управляющей компании, которая только делает вид, что управляет. Но самое главное, если мы ее захотим сменить, мы рискуем остаться без холла», — заявил в беседе с агентством один из жильцов.

В УК «СД-Эксплуатация» призвали жильцов не сгущать краски. «Согласно проектной документации, размещенной на сайте компании-застройщика, данные площади изначально были определены как „встроенные нежилые помещения“ и не являются местами общего пользования или общедомовым имуществом. На сегодняшний день собственником этих площадей является ООО „УК ‚СД-Эксплуатация‘. Для удобства жильцов управляющая компания установила на данном объекте свою круглосуточную стойку рецепции, куда жильцы могут обращаться со своими вопросами. Выходы перекрываться не будут, лифт также открыт для общего пользования. Намерений ограничивать доступ жильцов в это помещение у собственника нет“, — сообщил агентству гендиректор ООО „УК ‚СД-Эксплуатация‘ Максим Махнутин.

Между тем жители собираются вынести вопрос «приватизации» помещения холла на общее собрание собственников. По мнению юриста Алексея Мещерякова, в суде у них есть все шансы оспорить продажу холла.

«Обычно холлы являются общедолевой собственностью или общедомовым имуществом. Речь ведь идет не только о размещении там консьерж-службы, но и о доступе к пожарной сигнализации и общедомовым коммуникациям. Жильцы могут обратиться в суд и потребовать признания сделки купли-продажи этой площади недействительной», — отметил Мещеряков.