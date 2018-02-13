Трамп предложил Путину помощь в расследовании крушения Ан-148

04:37 13 февраля 2018 0

Дональд Трамп заявил о готовности помочь России в расследовании крушения самолета Фото: wikimedia.org/The White House

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье и предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в расследовании катастрофы Ан-148.

Предложение, как сообщает Nation News, прозвучало во время телефонных переговоров глав двух стран в понедельник, 12 февраля. Также главы двух государств обсудили тему урегулирования на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

11 февраля самолет Ан-148, который должен был прилететь из Москвы в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета «Домодедово». На борту находились 71 пассажир, выживших нет.