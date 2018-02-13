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13 февраля 2018
12 февраля 2018
04:37  13 февраля 2018 0

Трамп предложил Путину помощь в расследовании крушения Ан-148

Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трамп заявил о готовности помочь России в расследовании крушения самолетаФото: wikimedia.org/The White House
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье и предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в расследовании катастрофы Ан-148.

Предложение, как сообщает Nation News, прозвучало во время телефонных переговоров глав двух стран в понедельник, 12 февраля. Также главы двух государств обсудили тему урегулирования на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

11 февраля самолет Ан-148, который должен был прилететь из Москвы в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета «Домодедово». На борту находились 71 пассажир, выживших нет.

Сергей Демин
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