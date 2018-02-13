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17:27  13 февраля 2018 0

Матери югорчанина, погибшего в катастрофе Ан-148, выплатят миллион

На месте авиакатастрофы идут поисковые работыФото: сайт МЧС России
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Правительство Югры приняло решение выплатить единовременную материальную помощь матери погибшего в авиакатастрофе самолета Ан-148 «Москва — Орск» Александра Сергошко. Женщина получит один миллион рублей.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о выплате единовременной помощи родственникам молодого человека, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. Уроженец Нижневартовска Сергошко 1987 года рождения находился на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года.

По данным следователей, взрыв на борту Ан-148 «Саратовских авиалиний», где находился 71 человек, произошел уже после столкновения с землей. После крушения СКР возбудил уголовное дело статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает РАПСИ. Сейчас проводятся обыски в офисе авиакомпании, изъята документация по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, медицинскому осмотру членов экипажа, назначены судебно-криминалистические экспертизы.

Напомним, самолет Ан-148, 11 февраля вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск, через несколько минут пропал с радаров. Перед падением лайнер резко нырнул вниз, а затем вновь рванул вверх. Также в Сети появилась запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с пропавшим бортом. На месте катастрофы в Подмосковье нашли 1400 фрагментов тел.

Ольга Кулакова
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