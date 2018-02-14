Samsung займется переработкой старых телефонов ради экономии

01:25 14 февраля 2018 0

Компания планирует перерабатывать старые гаджеты из-за роста цен на кобальт ФОТО: Pixabay, leejeongsoo

Компания Samsung SDI собирается заняться переработкой старых телефонов для извлечения кобальта. Он используется для изготовления аккумуляторов для смартфонов и автомобилей.

Корпорация решила заняться переработкой этого металла из-за инфляции. В прошлом году цены на него выросли на 235 процентов. Специалисты считают, что это связано с введением налога на материал в Конго. Именно там имеется до 60 процентов всех мировых запасов кобальтовых залежей, передает Life.

Samsung SDI [отвечает за создание дисплеев, батарей и аккумуляторов для продуктов бренда] приобретет акции компании, которая занимается переработкой металла, а также собирается подписать долгосрочное соглашение с поставщиками кобальта. О том, с кем именно ведутся переговоры пока неизвестно, однако корпорация упомянула две ведущие фирмы, занимающиеся переработкой — American Manganese Inc. и Umicore SA.

Напомним, в России резко упал в цене флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+. Стоимость гаджета южнокорейской компании снизилась на тридцать процентов и составляет сорок тысяч рублей.