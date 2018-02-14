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14 февраля 2018
12:11  14 февраля 2018 7

На российский рынок возвращается иностранная еда

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., капуста, овощи, морковь, свекла, лук
Турецкие овощи теснят отечественныеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам 2017 года Федеральная таможенная служба РФ зафиксировала рост импорта сельхозпродукции. Происходит это впервые с 2014 года, когда был введен санкционный режим. Увеличению ввоза поспособствовало укрепление рубля и улучшение отношений России с отдельными странами.

По данным таможни, за год в Россию было ввезено 21,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции — это на 6% выше объемов 2016 года. В денежном выражении это 28,8 миллиардов долларов, рост составил 15%, сообщает РБК. Так, чаще стали ввозить фрукты и орехи, овощи и корнеплоды, алкогольные и безалкогольные напитки, жиры и масла растительного происхождения.

В 2014 году Россия импортировала 25 миллионов тонн продовольствия и сельхозсырья общей стоимостью 39,9 миллиардов долларов. Уже в 2015 году объемы снизились до 21,4 миллиона тонн, до суммы 26,7 миллиардов долларов. Произошло это в связи с введением режима санкций и ответных мер, принятых Россией, по запрету ввоза продукции из ряда стран.

Основной причиной роста импорта эксперты РБК называют укрепление рубля, которое делает российский рынок привлекательным для иностранных производителей. Кроме того, на торговом обороте сказывается изменение отношений между странами и в частности с Турцией, объемы поставок из которой за год увеличились на 81%.

Игорь Чукреев
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