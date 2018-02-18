LADA обошла Bentley и Lamborghini по количеству продаж в Европе

05:23 18 февраля 2018 0

В рейтинге Евросоюза LADA опередила элитные марки авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В январе 2018 года в странах Евросоюза в общей сложности было продано 386 автомобилей LADA, что на 28,2% выше показателей прошлого года, а также количества продаж элитных автомобилей.

Около 60% от общего объема реализованных машин пришлось на страны Западной Европы, жители которых, по данным аналитиков агентства «Автостат», приобрели 237 новых автомобилей российского производства. Причем динамика их продаж там оказались выше, чем в целом по ЕС — 39,4%.

Если сравнить результат LADA с другими марками авто, она опередила таких производителей, как Chevrolet, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Maserati.