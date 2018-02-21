18:32 21 февраля 2018 3

В больнице медики наложили пострадавшему пять швов Фото: со страницы Евгения Зяблицева в Facebook

В Екатеринбурге совершено нападение на Алексея Бабушкина — помощника депутата свердловского Заксобрания Евгения Зяблицева. Об этом сообщил сам депутат, опубликовавший на своей странице в Facebook фотографию помощника с разбитым в кровь лицом. «Такого беспредела никогда еще не было, — заявил Зяблицев. — Да, угрозы поступали. Но чтобы так, посреди белого дня, ничего не боясь!»

Неизвестные напали на Бабушкина, когда он утром выходил из дома. Нанеся молодому человеку несколько ударов, они выхватили портфель, в котором находился ноутбук. «Скорее всего, охотились за ноутбуком, — предположил депутат. — В нем — вся переписка с избирателями, с контролирующими органами, жалобы жителей». У Зяблицева есть определенные подозрения, кто мог совершить это преступление, но он их пока не озвучивает. «Пока разбираемся», — уклончиво ответил народный избранник.

«Сообщение о данном происшествии поступило в отдел полиции №3 в 8.05, — сообщили „URA.RU“ в пресс-группе Управления МВД по г. Екатеринбургу. — По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».

Состояние помощника пока не самое лучшее. «С утра он подал заявление, сейчас лежит в больнице: у него сотрясение мозга и разорвана губа», — рассказал «URA.RU» Зяблицев. По его словам, Бабушкину наложили пять швов. Известно, что полицейские запросили у коммунальщиков записи с камер наблюдения.