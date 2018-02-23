На российских автозаправках один день будут раздавать подарки

16:43 23 февраля 2018 6

Подарки вручат на всех АЗС компании от Владивостока до Калининграда Фото: Politsib.ru

Мужчины, которые приедут 23 февраля залить топливо на автозаправки под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть», получат подарки. Клиентам вручают перчатки, без которых не обойтись при обслуживании машин.

Акция проходит один день на всех АЗС компании от Владивостока до Калининграда. Также те, кто является участниками программы лояльности компании, получат дополнительные баллы, сообщает сайт Politsib.ru.

Участники программы лояльности получат дополнительные баллы Фото: Politsib.ru

«У меня девушка живет неподалеку от заправки. Мы с ней сегодня едем за город — вот заехал залить полный бак. У них удобное расположение заправок. — отметил один из автомобилистов Николай. — И точно скажу: машина бодрее едет, когда заправляюсь здесь — как-то заливался на другой АЗС и было хуже намного. Операторы подарили перчатки: вроде мелочь, но очень приятно, когда компания заботится о клиентах. Это поднимает настроение на весь день! Не так давно еще стал пользоваться картой „Семейная команда“, коплю баллы сейчас».

В рамках программы лояльности «Семейная команда» участник получает сразу три карты, привязанных к единому бонусному счету, и может копить баллы вместе с членами семьи и друзьями. Баллы можно копить, не только заправляясь на «Роснефти», но и приобретая товары у партнеров — в их список входит больше 180 компаний различного уровня.