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25 февраля 2018
10:28  25 февраля 2018 14

Президент Эстонии пожаловалась на «соседа, разочаровывающего несколько десятилетий»

Кальюлайд подчеркнула, что у Эстонии есть «разные соседи»Фото: Wikimedia Commons

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что у границ ее страны есть «сложный сосед», который разочаровывает десятки лет. Политик сделала такое заявление на приеме в Музее эстонского народа по случаю столетия образования республики.

Керсти Кальюлайд подчеркнула, что у Эстонии есть «разные соседи, есть демократические, а есть не очень», пишет RT. «Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идём в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остаётся без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — сказала Кальюлайд.

В 2016 году в Таллине сообщили, что намерены к 2020 году построить заграждения на некоторых участках российско-эстонской границы. В начале февраля 2018-го Эстония полностью завершила разметку сухопутной границы с Россией, пишет «Лента.ру». Специалисты установили на территории 567 столбов.

Виктор Дорофеев
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