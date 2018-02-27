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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:54  27 февраля 2018 1

Налоговую амнистию распространят на предприятия малого бизнеса

Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, налоговая
За многими предприятиями числятся долги по налогам, которые уже давно отмененыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство финансов РФ готово освободить предпринимателей от санкций за неуплаченные налоги. С соответствующей инициативой в ведомство обратилась общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Что касается вопроса полного списания безнадежных платежей, то он требует проработки. В Минфине считают, что списание долгов может поощрить дальнейшие налоговые неплатежи.

Как сообщают «Известия» со ссылкой главу «Опоры России» Александра Калинина, за последние десять лет у индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса образовалось большое количество долгов по налогам, штрафам и пеням. При этом многих налогов, которые числятся в качестве задолженности, уже просто нет — они отменены, как, например, налог на реализацию ГСМ, ликвидированный еще в 2000 году.

«Мы обратились в Минфин, поскольку за последние 10 лет не только у индивидуальных предпринимателей, но и у предприятий малого бизнеса накопилось много долгов по налогам, штрафам и пеням, — приводит издание слова Александра Калинина. — Их взыскать невозможно. Мы предлагаем их просто списать, так же как это было сделано для ИП».

Отметим, в декабре 2017 года Государственная дума РФ приняла закон о списании недоимок по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам для индивидуальных предпринимателей. Этот закон был принят после заявления президента России Владимира Путина, который рассказал о намерении государства 15 млрд рублей долга, который числился за 2,9 млн индивидуальных предпринимателей.

Евгений Александров
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