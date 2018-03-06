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Главные новости Пермского края
15:52  06 марта 2018 0

Глава Прикамья рассказал об инвестпроектах региона стоимостью более 300 млрд рублей

Интервью с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Пермь, решетников максим
Максим Решетников поучаствовал в совещании директоров предприятий Пермского краяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае состоялась встреча директоров промышленных предприятий региона, в которой также принял участие губернатор Максим Решетников. Главным вопросом для обсуждения стала кооперация местных заводов и налаживание контактов между ними.

По итогам 2017 года рост индекса промышленного производства в крае составил 4,4%, за месяц он увеличился до 10,3%, рассказал Максим Решетников. При этом сейчас в регионе реализуется 19 крупных промышленных инвестпроектов с общим объемом вложений 331 млрд рублей. Планируется, что в рамках этих проектов будет создано более 5 тысяч новых рабочих мест.

Глава Прикамья также заявил о важности использования новых технологий в промышленности. «Нужно максимально внедрить IT в проектирование и производство. Цифровизация, переход на единую платформу облегчит кооперацию предприятий», — сказал Решетников. В то же время министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов рассказал, что в регионе начали проводить встречи предпринимателей с представителями крупных промышленных производств. В мероприятиях уже поучаствовали ПАО «Лукойл», АО «МХК «ЕвроХим», ОАО «РЖД» и АО «Сибур-Химпром».

Представители малого и среднего бизнеса говорят о положительных результатах промышленной кооперации. «Мы очень много работаем с крупными предприятиями Пермского края, мы производим оборудование, выполняем строительно-монтажные работы. Такое взаимодействие — плюс нашему предприятию», — сказал главный инженер РСП «Алексий» (изготавливают печь для пермской площадки «Сибура») Виталий Филимонов.

Дарья Корчак
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