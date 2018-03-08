Эксперт рассказал, когда ипотека подешевеет до 7%

22:55 08 марта 2018 0

Снижение ипотечной ставки — задача, поставленная президентом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ставки по ипотеке могут снизиться до 7% в течение двух лет. Об этом 8 марта заявил в эфире канала «Россия 24» председатель правления банка «Российский капитал» Артем Федорко.

По мнению эксперта, ставки в районе 8% будут возможны уже в концу 2018 года, а до 7% снизятся в срок до двух лет. «В целом финансовая система России стала менее чувствительна к внешним шокам и в меньшей степени зависит от внешней конъюнктуры, поэтому даже при изменении макроэкономической ситуации, внешнеэкономической ситуации мы видим, что предпосылки для снижения ставок по ипотеке сохранятся», — резюмировал Федорко.

Напомним, что о снижении ставки по ипотеке высказался 1 марта в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин. Президент сформулировал российским банкам задачу снизить ипотечную ставку до 7-8% годовых. По итогам послания Федеральному собранию глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что ставки по ипотеке снизятся в ближайшие два года, напоминает Nation News.