Названы сроки снижения ставки по ипотеке до 7%

Глава Сбербанка рассказал о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк России снизит ставки по ипотеке до 7% годовых. О том, когда это произойдет, рассказал президент и председатель правления кредитной организации Герман Греф.
«Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет», — приводит слова Грефа RT. Ранее глава государства Владимир Путин в послании к Федеральному собранию пообещал постепенное снижение процентных ставок и увеличение доступности кредита. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию обращения президента РФ.
Напомним, что эксперты спрогнозировали падение ставок по ипотечным кредитам до 8-8,5% в 2018 году. Специалисты отметили, что уменьшение даже на один процентный пункт может привести к скачкообразному росту ипотечного рынка.