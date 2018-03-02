Минстрой пообещал снижение ипотечной ставки и улучшение качества жизни в регионах

06:26 02 марта 2018 3

Глава Минстроя Михаил Мень назвал озвученные Владимиром Путиным планы выполнимыми Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень назвал реалистичными планы по улучшению жилищных условий в городах России, о которых президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 1 марта.

Это, как рассказал министр «Известиям», в том числе относится и к снижению процентной ставки по ипотеке до 7%. Кроме того, по его словам, в ближайшие шесть лет государства удвоит расходы на развитие городов и населенных пунктов. Причем эта работа, по словам главы государства, должна основываться на внедрении передовых технологий и материалов в строительстве.

«Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ», — цитирует издание министра.

Что касается увеличения объема жилищного строительства в полтора раза, Мень подчеркнул, что финансовая поддержка будет оказываться и застройщикам при строительстве крупных жилых микрорайонов.

В четверг, 1 марта, напомним, президент России выступил с посланием Федеральному собранию. Помимо прочего глава государства поставил задачу увеличить количество семей, улучшивших свои жилищные условия, с 3 до 5 млн в год.