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02 марта 2018
01 марта 2018
06:26  02 марта 2018 3

Минстрой пообещал снижение ипотечной ставки и улучшение качества жизни в регионах

Рабочий визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации в Дегтярск. Свердловская область, мень михаил
Глава Минстроя Михаил Мень назвал озвученные Владимиром Путиным планы выполнимымиФото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень назвал реалистичными планы по улучшению жилищных условий в городах России, о которых президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 1 марта.

Это, как рассказал министр «Известиям», в том числе относится и к снижению процентной ставки по ипотеке до 7%. Кроме того, по его словам, в ближайшие шесть лет государства удвоит расходы на развитие городов и населенных пунктов. Причем эта работа, по словам главы государства, должна основываться на внедрении передовых технологий и материалов в строительстве.

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«Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ», — цитирует издание министра.

Что касается увеличения объема жилищного строительства в полтора раза, Мень подчеркнул, что финансовая поддержка будет оказываться и застройщикам при строительстве крупных жилых микрорайонов.

В четверг, 1 марта, напомним, президент России выступил с посланием Федеральному собранию. Помимо прочего глава государства поставил задачу увеличить количество семей, улучшивших свои жилищные условия, с 3 до 5 млн в год.

Сергей Демин
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