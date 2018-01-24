21:32 24 января 2018 2

По словам президента, в России есть все предпосылки для снижения ипотечных ставок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появились предпосылки для снижения ставки по ипотеке и ключевой ставки Центробанка. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время своего визита в Уфимское моторостроительное производственное объединение.

В ходе общения с рабочими глава государства отметил, что ставки по ипотеке в России должны и дальше снижаться. «Конечно, должны. Будем уходить вниз, такие возможности есть», — приводит слова Путина «Интерфакс».

«У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность снижать ключевую ставку Центрального банка, и за ней все остальные опускаются ставки», — цитирует президента RT. Владимир Путин отметил, что ипотечные ставки снижаются постоянно. Например, в Башкирии средняя ставка по кредитам в конце минувшего года составляла около 9,5%, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» писало о том, когда стоит ждать снижения ипотечных ставок до 6%.