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25 января 2018
24 января 2018
21:32  24 января 2018 2

«Возможности есть». Путин назвал предпосылки для снижения ставок по ипотеке

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
По словам президента, в России есть все предпосылки для снижения ипотечных ставокФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появились предпосылки для снижения ставки по ипотеке и ключевой ставки Центробанка. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время своего визита в Уфимское моторостроительное производственное объединение.

В ходе общения с рабочими глава государства отметил, что ставки по ипотеке в России должны и дальше снижаться. «Конечно, должны. Будем уходить вниз, такие возможности есть», — приводит слова Путина «Интерфакс».

«У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность снижать ключевую ставку Центрального банка, и за ней все остальные опускаются ставки», — цитирует президента RT. Владимир Путин отметил, что ипотечные ставки снижаются постоянно. Например, в Башкирии средняя ставка по кредитам в конце минувшего года составляла около 9,5%, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» писало о том, когда стоит ждать снижения ипотечных ставок до 6%.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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