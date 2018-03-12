Политический и деловой истеблишмент жаждет получить разъяснение по поводу резкой перемены в имидже одного из ключевых управленцев Урала. Гендиректор «Корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов на прошлой неделе появился на публике с окаймляющей рот густой черно-седой бородой.
На протокольных фотографиях за 2017 год и в официальных сообщениях за 2018-й, вплоть до 19 января, Потапов — гладко выбрит.
В пресс-службе корпорации вопросы о резкой смене имиджа руководителя комментировать отказались. Зато радикальную трансформацию с радостью оценили эксперты. «В данном случае совершенно очевидно, что борода — это не дань моде. Она не выглядит нарочито, не подстрижена в соответствии с последними трендами барбершопов. А является естественным элементом образа успешного руководителя, грамотного управленца. Также она скрывает возрастные изменения, даже несмотря на то, что присутствуют седые волосы. С точки зрения психологии наличие бороды вызывает у собеседника доверие, а также ассоциируется с интеллигентностью, решительностью и мужественностью», — пояснила «URA.RU» Мария Давыдова, главный редактор журнала «Стольник».