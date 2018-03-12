{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:03  12 марта 2018 0

Глава «Уралвагонзавода» заметно изменил имидж. Стилисты объяснили зачем

На встрече с президентом Потапов появился заметно преобразившимсяФото: uralvagonzavod.ru

Политический и деловой истеблишмент жаждет получить разъяснение по поводу резкой перемены в имидже одного из ключевых управленцев Урала. Гендиректор «Корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов на прошлой неделе появился на публике с окаймляющей рот густой черно-седой бородой.

Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, потапов александр
Потапов до середины января 2018 года густой растительностью на лице не обладал
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На протокольных фотографиях за 2017 год и в официальных сообщениях за 2018-й, вплоть до 19 января, Потапов — гладко выбрит.

В пресс-службе корпорации вопросы о резкой смене имиджа руководителя комментировать отказались. Зато радикальную трансформацию с радостью оценили эксперты. «В данном случае совершенно очевидно, что борода — это не дань моде. Она не выглядит нарочито, не подстрижена в соответствии с последними трендами барбершопов. А является естественным элементом образа успешного руководителя, грамотного управленца. Также она скрывает возрастные изменения, даже несмотря на то, что присутствуют седые волосы. С точки зрения психологии наличие бороды вызывает у собеседника доверие, а также ассоциируется с интеллигентностью, решительностью и мужественностью», — пояснила «URA.RU» Мария Давыдова, главный редактор журнала «Стольник».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров