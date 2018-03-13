Противник пермского минздрава готов поработать простым врачом

14:42 13 марта 2018 0

Дмитрий Барановский пытается вернуться в больницу, вокруг которой сам же организовал массовый протест Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший главврач Уинской районной больницы Дмитрий Барановский, устроивший уличный протест и потребовавший отставки министра, пытается вернуться на работу через суд. Причем, как стало известно «URA.RU», специалист теперь претендует на весьма скромную должность.

Во вторник, 13 марта, в Перми начались судебные разбирательства, которые инициировал бывший главный врач Уинской районной больницы Дмитрий Барановский (занимал руководящий пост с марта по август прошлого года). Истец заявляет, что параллельно работал в медучреждении дежурным врачом и был незаконно уволен с этой должности.

Сам Дмитрий Барановский пояснил «URA.RU», что был вынужден совмещать должности (дежурных врачей вообще не было) и получил разрешение министерства здравоохранения. «В моем договоре сказано, что я могу совмещать работу с разрешения министра. Я написал заявление о приеме меня дежурным врачом, получил согласие министра. Стал работать. При этом меня табелировали, и я получал зарплату», — говорит Барановский. Он добавил, что готов был продолжить работать дежурным врачом, но получил отказ нового руководства больницы. А трудовая инспекция рекомендовала специалисту обратиться в суд.

В случае победы в суде Барановский готов вернуться к врачебной практике: «У меня нет амбиций быть только главным врачом всю жизнь. В конце концов, это даже мешает заниматься профессией».

Действующий главный врач Уинской больницы Сергей Вылегжанин сообщил, что, по его информации, Барановский все же совмещал должности без разрешения минздрава, и предложил дождаться судебного решения. В министерстве получить комментарий по истории увольнения врача пока не удалось.

Дмитрий Барановский стал известен благодаря своей протестной деятельности: 24 февраля бывший главврач сумел организовать в Уинском митинг с участием нескольких десятков человек, что стало прецедентом для сельских территорий Прикамья. Жители выступили против масштабного сокращения персонала и коек и закрытия отделений больницы (власти же опровергают факт подобной оптимизации). Прозвучало и требование отставки министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева. Закончилась акция тем, что Барановского задержали сотрудники полиции.

Барановский продолжил свою деятельность распространением видеообращения к губернатору Максиму Решетникову. При этом врач не считает себя противником главы региона и выступает за диалог с властями.