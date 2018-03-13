{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
Главные новости Пермского края
14:42  13 марта 2018 0

Противник пермского минздрава готов поработать простым врачом

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , барановский дмитрий
Дмитрий Барановский пытается вернуться в больницу, вокруг которой сам же организовал массовый протестФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший главврач Уинской районной больницы Дмитрий Барановский, устроивший уличный протест и потребовавший отставки министра, пытается вернуться на работу через суд. Причем, как стало известно «URA.RU», специалист теперь претендует на весьма скромную должность.

Во вторник, 13 марта, в Перми начались судебные разбирательства, которые инициировал бывший главный врач Уинской районной больницы Дмитрий Барановский (занимал руководящий пост с марта по август прошлого года). Истец заявляет, что параллельно работал в медучреждении дежурным врачом и был незаконно уволен с этой должности.

Статья по теме
Как сельский экс-главврач стал угрозой для властей Прикамья

Сам Дмитрий Барановский пояснил «URA.RU», что был вынужден совмещать должности (дежурных врачей вообще не было) и получил разрешение министерства здравоохранения. «В моем договоре сказано, что я могу совмещать работу с разрешения министра. Я написал заявление о приеме меня дежурным врачом, получил согласие министра. Стал работать. При этом меня табелировали, и я получал зарплату», — говорит Барановский. Он добавил, что готов был продолжить работать дежурным врачом, но получил отказ нового руководства больницы. А трудовая инспекция рекомендовала специалисту обратиться в суд.

В случае победы в суде Барановский готов вернуться к врачебной практике: «У меня нет амбиций быть только главным врачом всю жизнь. В конце концов, это даже мешает заниматься профессией».

Действующий главный врач Уинской больницы Сергей Вылегжанин сообщил, что, по его информации, Барановский все же совмещал должности без разрешения минздрава, и предложил дождаться судебного решения. В министерстве получить комментарий по истории увольнения врача пока не удалось.

Дмитрий Барановский стал известен благодаря своей протестной деятельности: 24 февраля бывший главврач сумел организовать в Уинском митинг с участием нескольких десятков человек, что стало прецедентом для сельских территорий Прикамья. Жители выступили против масштабного сокращения персонала и коек и закрытия отделений больницы (власти же опровергают факт подобной оптимизации). Прозвучало и требование отставки министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева. Закончилась акция тем, что Барановского задержали сотрудники полиции.

Барановский продолжил свою деятельность распространением видеообращения к губернатору Максиму Решетникову. При этом врач не считает себя противником главы региона и выступает за диалог с властями.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров