В пермской больнице, из-за которой митингуют жители, нашли нарушения

Прокуратура проверила в селе Уинское больницу, вокруг которой сформировал протест врач Дмитрий Барановский. Как стало известно «URA.RU», в медучреждении все же имели место нарушения.
Бывший главный врач Уинской районной больницы Дмитрий Барановский (занимал должность с марта по август прошлого года), организовавший митинг против оптимизации медицины, получил ответ на свои жалобы из прокуратуры. Надзорное ведомство подтвердило, что имеют место нарушения норм трудового права и законодательства об охране здоровья граждан. Внесено представление об устранении нарушений. Однако в ответе прокуратуры не раскрыто содержание претензий к руководству больницы.
Сам Дмитрий Барановский полагает, что прокуратура будет настаивать на открытии родильного отделения (сейчас будущих матерей возят из Уинского в Кунгур). Также он писал о задержке аванса сотрудникам медучреждения.
Главный врач больницы Сергей Вылегжанин сообщил «URA.RU», что не получал каких-либо документов от прокуратуры. «У нас действительно имел место один случай — сотрудники не получили вовремя заработную плату. Но это произошло по вине банка, а не больницы. И задержка составила порядка 12 часов», — говорит главврач.
В пресс-службе прокуратуры Пермского края не подтвердили и не опровергли итоги проверки и предложили «URA.RU» подготовить официальный запрос, чтобы выяснить, какие конкретно обращения поступали и какие нарушения есть в больнице.
Митинг в селе Уинское прошел на площади перед администрацией района 24 февраля. Жители выступили против масштабного сокращения персонала и коек и закрытия отделений (власти же опровергают факт подобной оптимизации). Прозвучало и требование отставки министра здравоохранения Прикамья Дмитрия Матвеева. Закончилась акция тем, что Барановского задержали сотрудники полиции. Стражи порядка предъявили врачу первую претензию: озвученные им призывы прийти на митинг. Второй проступок врача: на самом мероприятии было предоставлено слово представителям КПРФ. Сам Барановский не считает, что допустил какие-либо нарушения.
Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о конфликте вокруг больницы в Уинском и противостоянии Барановского с минздравом. В настоящее время бывший главврач распространяет в социальных сетях свое видеообращение к губернатору Максиму Решетникову и ведет переписку с прокуратурой. При этом сам Барановский в прошлом году стал «жертвой» надзорного ведомства: после отставки главврача прокуратура провела проверку и указала на многочисленные злоупотребления со стороны руководителя больницы.