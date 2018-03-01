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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Пермского края
17:03  01 марта 2018 1

В пермской больнице, из-за которой митингуют жители, нашли нарушения

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , увольнения, депрессия, наши будни нас сокращают, массовые сокращения
Война вокруг больницы в селе Уинское набирает оборотыФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокуратура проверила в селе Уинское больницу, вокруг которой сформировал протест врач Дмитрий Барановский. Как стало известно «URA.RU», в медучреждении все же имели место нарушения.

Бывший главный врач Уинской районной больницы Дмитрий Барановский (занимал должность с марта по август прошлого года), организовавший митинг против оптимизации медицины, получил ответ на свои жалобы из прокуратуры. Надзорное ведомство подтвердило, что имеют место нарушения норм трудового права и законодательства об охране здоровья граждан. Внесено представление об устранении нарушений. Однако в ответе прокуратуры не раскрыто содержание претензий к руководству больницы.

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край, барановский дмитрий
Дмитрий Барановский не собирается прекращать переписку с прокуратурой
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сам Дмитрий Барановский полагает, что прокуратура будет настаивать на открытии родильного отделения (сейчас будущих матерей возят из Уинского в Кунгур). Также он писал о задержке аванса сотрудникам медучреждения.

Главный врач больницы Сергей Вылегжанин сообщил «URA.RU», что не получал каких-либо документов от прокуратуры. «У нас действительно имел место один случай — сотрудники не получили вовремя заработную плату. Но это произошло по вине банка, а не больницы. И задержка составила порядка 12 часов», — говорит главврач.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края не подтвердили и не опровергли итоги проверки и предложили «URA.RU» подготовить официальный запрос, чтобы выяснить, какие конкретно обращения поступали и какие нарушения есть в больнице.

Статья по теме
Как сельский экс-главврач стал угрозой для властей Прикамья

Митинг в селе Уинское прошел на площади перед администрацией района 24 февраля. Жители выступили против масштабного сокращения персонала и коек и закрытия отделений (власти же опровергают факт подобной оптимизации). Прозвучало и требование отставки министра здравоохранения Прикамья Дмитрия Матвеева. Закончилась акция тем, что Барановского задержали сотрудники полиции. Стражи порядка предъявили врачу первую претензию: озвученные им призывы прийти на митинг. Второй проступок врача: на самом мероприятии было предоставлено слово представителям КПРФ. Сам Барановский не считает, что допустил какие-либо нарушения.

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о конфликте вокруг больницы в Уинском и противостоянии Барановского с минздравом. В настоящее время бывший главврач распространяет в социальных сетях свое видеообращение к губернатору Максиму Решетникову и ведет переписку с прокуратурой. При этом сам Барановский в прошлом году стал «жертвой» надзорного ведомства: после отставки главврача прокуратура провела проверку и указала на многочисленные злоупотребления со стороны руководителя больницы.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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