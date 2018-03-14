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14 марта 2018
16:26  14 марта 2018 0

Центр Кудрина предложил России отказаться от валютного контроля

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., евро, деньги
Эксперты предлагают упростить жизнь российскому бизнесуФото: Pixabay

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил максимально либерализовать валютный контроль. Структура, возглавляемая экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, считает, что России необходимо отказаться от любых ограничений для всех операций по валютным счетам, которые проводятся российскими валютными резидентами за пределами страны.

В докладе ЦСР отмечается, что валютные ограничения — это анахронизм, сохранившийся с советских времен, когда государство имело исключительное право на совершение операций с валютой. Эксперты уверены, что действующие правила слишком обременительны для современного бизнеса, а отказ от них приведет к росту экономической активности.

«Представляется необходимой отмена системы валютного контроля в России. Она должна сопровождаться комплексом мер, направленных на совершенствование международного налогового обмена, а также на повышение эффективности законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем», — приводит текст доклада ТАСС.

ЦСР предлагает либерализовать валютный контроль в два этапа. Сначала потребуется отмена требований по репатриации (возврата средств в страну из другого государства) и возможность открытого режима использования иностранных счетов. Данные меры могут быть приняты уже в 2018 году. После этого необходимо отменить запрет на валютные операции между резидентами. При этом внутри страны российский рубль должен сохраняться в качестве единственного вида валюты для финансовых операций.

Сергей Макеев
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