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14 марта 2018
23:17  14 марта 2018 1

«Яблоко» потребовало обязать «Первый канал» взять интервью у Явлинского

Пресс-конференция Григория Явлинского. Екатеринбург, явлинский григорий
Явлинский позавидовал популярности ПутинаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Партия «Яблоко» направила административный иск в Верховный суд с жалобой на ЦИК и «Первый канал». Недовольство партии вызвал эфирный показ фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине. В качестве компенсации сторонники Григория Явлинского потребовали выпустить подобное интервью с их кандидатом.

Иск к ЦИК и АО «Первый канал» подал руководитель штаба кандидата в президенты РФ Явлинского Николай Рыбаков. Он напоминает, что с 12 по 14 февраля «Первый канал» транслировал документальный фильм Оливера Стоуна «Путин», сообщает РБК. Рыбаков отмечает, что 3,5 часовое интервью с действующим президентом транслировалось во время объявленной в декабре выборной кампании, что «нарушает равенство кандидатов». Глава штаба Явлинского добавляет, что ЦИК не отреагировал на жалобу «яблочников». В связи с чем Рыбаков потребовал обязать «Первый канал» выпустить в эфир разговор с Явлинским в формате 3,5-часового интервью.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Помимо Явлинского («Яблоко») на пост российского лидера претендуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Борис Титов («Партия Роста»).

Наталья Михалева
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