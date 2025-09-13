«Долетят до Лондона на 5 минут позже»: генсек НАТО испугался российских ракет

Российские ракеты способны быстро достичь западноевропейских городов, таких как Лондон и Мадрид. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, современные российские ракеты летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и могут достичь любой точки Европы почти одновременно.
«Мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах „восточного фланга“, потому что она создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем если бы я жил в Таллине. А это не так. Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они ... доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — заявил генсек НАТО. Слова приведены на сайте альянса.
На пресс-конференции, где было объявлено о начале операции «Восточный часовой», Рютте также призвал всех членов Североатлантического альянса воспринимать ситуацию так, будто все они находятся на восточном фланге. В рамках новой операции планируется усилить военное присутствие в регионе силами нескольких стран НАТО, включая Данию, Германию, Францию и Великобританию. По данным руководства альянса, операция будет включать не только традиционные военные компоненты, но и современные средства противодействия беспилотникам.
В России не раз заявляли, что не будут нападать на зарубежные страны. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва не рассматривает возможность нападения или оккупации государств Европы. Глава ведомства подчеркнул, что в западном обществе целенаправленно формируется представление об угрозе со стороны России. По словам министра, подобная риторика призвана сплотить население, испытывающее усталость от экономических и социальных трудностей, а также переключить внимание с внутренних вопросов в европейских и североамериканских странах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.