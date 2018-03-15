В Кунгуре Пермского края спасатели десять минут ловили агрессивного кота породы сфинкс. Животное взбесилось и стало нападать на людей.
В городскую службу спасения обратилась женщина с просьбой поймать взбесившегося кота, который уже успел покусать и расцарапать главу семейства. Чтобы агрессор не напал на детей, родители приняли решение вызвать помощь. Спасатели 10 минут ловили зверя с помощью специальных приспособлений. В итоге его посадили в транспортную сумку для животных, сообщает 59.ru. Изначально хозяева кота уехали на отдых, а за животным попросили присмотреть своих знакомых.
Ранее «URA.RU» писало о том, что в Чусовом Пермского края жители видели гуляющую по городу рысь. Зверя видели около водонасосной станции.