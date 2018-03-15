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Главные новости Пермского края
07:58  15 марта 2018 0

В Прикамье спасателям пришлось спасать женщину от взбесившегося лысого кота. ФОТО

Кот вел себя очень агрессивно и покусал главу семействаФото: 59.ru

В Кунгуре Пермского края спасатели десять минут ловили агрессивного кота породы сфинкс. Животное взбесилось и стало нападать на людей.

В городскую службу спасения обратилась женщина с просьбой поймать взбесившегося кота, который уже успел покусать и расцарапать главу семейства. Чтобы агрессор не напал на детей, родители приняли решение вызвать помощь. Спасатели 10 минут ловили зверя с помощью специальных приспособлений. В итоге его посадили в транспортную сумку для животных, сообщает 59.ru. Изначально хозяева кота уехали на отдых, а за животным попросили присмотреть своих знакомых.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Чусовом Пермского края жители видели гуляющую по городу рысь. Зверя видели около водонасосной станции.

Ольга Кулакова
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