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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:24  15 марта 2018 2

В Екатеринбурге простятся с 75-летней звездой тусовок Мамой Галой

Клуб «Синий жук». Вечеринка в стиле Studio 54. Екатеринбург, тусовка, ночной клуб, синий жук
Женщина работала клубным аниматоромФото: Александра Игнатюк © URA.RU

В Екатеринбурге на 76 году ушла из жизни Галина Волкова, известная под псевдонимом Мама Гала. Женщина стала популярной благодаря работе аниматором в ночных клубах. Прощание с ней состоится в пятницу, 16 марта, рассказали в Сети родные легенды светских вечеринок.

«Вчера из жизни ушла наша Королева, любимая мама и любящая бабушка, Мама Гала, Галина Владимировна Волкова. Она была настолько ярким и светлым человеком, что забыть ее просто будет невозможно, человек жив, пока память о нем живет в сердцах людей», — пишут близкие Галины Волковой в социальных сетях

Прощание с Волковой в пятницу, 16 марта, состоится в храме Владимирской иконы Божией Матери в 13.00. Свои соболезнования выразили шоумен Александр Цариков, учредитель Moskva Bar Алсу Ибрагимова и активный участник политического общества Александр Щипанов, отмечают «Моменты». Предположительной причиной смерти Волковой стали проблемы с сердцем. Ранее она уже перенесла два инсульта.

Галина Волкова начала карьеру клубного аниматора уже после выхода на пенсию. До этого она трудилась на железной дороге. Мама Гала успела поработать во многих знаковых заведениях Екатеринбурга: в «Истерике», «Диване» и «Синем Жуке». В 70 лет Волкова выходила на сцену на каблуках, заряжая своей энергией весь зал. Впоследствии женщина признавалась, что ночная работа — это отдых для нее как компенсация за годы тяжелого труда.

Иван Шестак
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