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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:37  15 марта 2018 0

На Урале инвалиды выстроились в надпись #2018МАРТА. ФОТО

ВЫБОРЫ 2018. Флешмоб
В акции приняли участие порядка 350 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Екатеринбурге, на Плотинке, прошел флешмоб, посвященный предстоящим президентским выборам — горожане построились в надпись #2018МАРТА. В акции приняли участие порядка 350 человек.

«Пришли разные люди: молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. У нас было заготовлено 250 футболок, но всем не хватило — пришло человек на сто больше. Порядка двух часов режиссер их выстраивал, а потом минут 20 помахали ленточками», — рассказал «URA.RU» организатор акции Дмитрий Сергин, депутат гордумы Екатеринбурга, лидер движения «Свободный выбор».

По словам Сергина, они не навязывали людям какую-то кандидатуру, просто привлекали внимание людей к тому, что надо прийти и проголосовать. Хотели показать, что все люди разные: толстые и тонкие, высокие и низкие, инвалиды и здоровые — но все имеют одинаковые права.

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Напомним, 18 марта состоятся выборы президента России. Помимо самовыдвиженца Владимира Путина, в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Александр Лукманов
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