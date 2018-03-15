В Екатеринбурге, на Плотинке, прошел флешмоб, посвященный предстоящим президентским выборам — горожане построились в надпись #2018МАРТА. В акции приняли участие порядка 350 человек.
«Пришли разные люди: молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. У нас было заготовлено 250 футболок, но всем не хватило — пришло человек на сто больше. Порядка двух часов режиссер их выстраивал, а потом минут 20 помахали ленточками», — рассказал «URA.RU» организатор акции Дмитрий Сергин, депутат гордумы Екатеринбурга, лидер движения «Свободный выбор».
По словам Сергина, они не навязывали людям какую-то кандидатуру, просто привлекали внимание людей к тому, что надо прийти и проголосовать. Хотели показать, что все люди разные: толстые и тонкие, высокие и низкие, инвалиды и здоровые — но все имеют одинаковые права.
Напомним, 18 марта состоятся выборы президента России. Помимо самовыдвиженца Владимира Путина, в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).