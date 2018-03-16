Пермский депутат уходит из парламента из-за сделки ММК

Директор Лысьвенского металлургического завода Виктор Родионов покинул свой пост и заявил, что также складывает с себя полномочия депутата Заксобрания Пермского края. На оба события повлияла сделка ММК по покупке производства в Прикамье.
Об этом Родионов заявил лысьвенской газете «Искра», номер которой, как стало известно «Коммерсанту-Прикамье», выйдет завтра, 17 марта. «Чтобы и дальше успешно развиваться уже в составе Группы ММК, заводу предстоит перейти на нормативы и регламенты ММК в управлении, в производстве, в сбыте — необходимо работать в одном ритме. Конечно, под новые задачи пришли новые управленцы… В такой ситуации я принял единственно верное для себя решение — то, которое близко мне по духу и характеру… Завершая свою трудовую деятельность на ЛМЗ, я также слагаю с себя полномочия депутата Законодательного собрания Пермского края» — говорит он.
Получить оперативное подтверждение информации «URA.RU» не удалось. Номер Родионова на данный момент заблокирован. Помощники депутата не комментируют информацию.
Управленец работает в Пермском крае с 2013 года. До этого он был директором Могилевского металлургического завода, генеральным директором ЗАО «УРАЛКОРД» (Магнитогорск), гендиректором металлургического комбината Ductil Steel (Румыния).