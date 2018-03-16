{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
11:41  16 марта 2018 0

Пермский депутат уходит из парламента из-за сделки ММК

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, родионов виктор
Виктора Родионова попросили покинуть завод, и он решил также оставить должность краевого депутатаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Директор Лысьвенского металлургического завода Виктор Родионов покинул свой пост и заявил, что также складывает с себя полномочия депутата Заксобрания Пермского края. На оба события повлияла сделка ММК по покупке производства в Прикамье.

Об этом Родионов заявил лысьвенской газете «Искра», номер которой, как стало известно «Коммерсанту-Прикамье», выйдет завтра, 17 марта. «Чтобы и дальше успешно развиваться уже в составе Группы ММК, заводу предстоит перейти на нормативы и регламенты ММК в управлении, в производстве, в сбыте — необходимо работать в одном ритме. Конечно, под новые задачи пришли новые управленцы… В такой ситуации я принял единственно верное для себя решение — то, которое близко мне по духу и характеру… Завершая свою трудовую деятельность на ЛМЗ, я также слагаю с себя полномочия депутата Законодательного собрания Пермского края» — говорит он.

Получить оперативное подтверждение информации «URA.RU» не удалось. Номер Родионова на данный момент заблокирован. Помощники депутата не комментируют информацию.

Управленец работает в Пермском крае с 2013 года. До этого он был директором Могилевского металлургического завода, генеральным директором ЗАО «УРАЛКОРД» (Магнитогорск), гендиректором металлургического комбината Ductil Steel (Румыния).

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров