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Главные новости Свердловской области
16:22  18 марта 2018 0

Уральцы сделали выборы президента России интереснее. Шипулин — в Норвегии, Симановский удивил видеороликом, а Михалкова весело вышла из опалы

Сотрудники «Сима-ленда», находящиеся в Шанхае, также проголосовали на выборах президента РФФото: читатели «URA.RU»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Социальные сети многих известных свердловчан с самого утра пестрят селфи на фоне КОИБов с бюллетенями в руках. Свердловский биатлонист Антон Шипулин в воскресенье, 18 марта, находится в норвежском Хольменколлене. «Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира и день выборов. Пропустить нельзя ни то, ни другое. Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь в посольстве России в Осло. Я уже проголосовал, сделал свой выбор за сильную Россию, будущее Свердловской области и моей семьи», — сообщил «URA.RU» Шипулин.

Его друг — лыжник Иван Алыпов — голосовал в Екатеринбурге, в ДК ВИЗ. «Отдать свой голос на выборах — это долг каждого гражданина РФ. Мы с женой свой выбор сделали», — написал на своей странице в Instagram Алыпов. Еще один свердловский спортсмен — победитель Дакар Сергей Карякин — также сообщил о своем участии в выборах через Instagram. «Еще нет 9 утра, а я уже проголосовал! А вы?» — поинтересовался у своих подписчиков спортсмен.

Участие в голосовании также принял владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Во время беседы с «URA.RU» он сообщил, что не делал фото на избирательном участке. Вместо этого он прислал общий снимок своих сотрудников, которое они сделали сегодня в Шанхае после того, как проголосовали. «В этом фото — весь я», — подчеркнул Симановский.

Вновь получившая расположение федеральных и региональных властей участница команды «Уральские пельмени» Юлия Михалкова голосовала в Москве, где сейчас находится на гастролях. «Мы голосовали вместе с Андреем Рожковым. Заранее для этого регистрировались с помощью „Мобильного избирателя“», — рассказала «URA.RU» Михалкова. По информации «URA.RU», Михалкова может принять участие в выборах депутатов гордумы Екатеринбурга в сентябре этого года.

В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Александр Пономарев
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