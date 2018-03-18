16:22 18 марта 2018 0

Сотрудники «Сима-ленда», находящиеся в Шанхае, также проголосовали на выборах президента РФ Фото: читатели «URA.RU»

Социальные сети многих известных свердловчан с самого утра пестрят селфи на фоне КОИБов с бюллетенями в руках. Свердловский биатлонист Антон Шипулин в воскресенье, 18 марта, находится в норвежском Хольменколлене. «Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира и день выборов. Пропустить нельзя ни то, ни другое. Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь в посольстве России в Осло. Я уже проголосовал, сделал свой выбор за сильную Россию, будущее Свердловской области и моей семьи», — сообщил «URA.RU» Шипулин.

Его друг — лыжник Иван Алыпов — голосовал в Екатеринбурге, в ДК ВИЗ. «Отдать свой голос на выборах — это долг каждого гражданина РФ. Мы с женой свой выбор сделали», — написал на своей странице в Instagram Алыпов. Еще один свердловский спортсмен — победитель Дакар Сергей Карякин — также сообщил о своем участии в выборах через Instagram. «Еще нет 9 утра, а я уже проголосовал! А вы?» — поинтересовался у своих подписчиков спортсмен.

Участие в голосовании также принял владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Во время беседы с «URA.RU» он сообщил, что не делал фото на избирательном участке. Вместо этого он прислал общий снимок своих сотрудников, которое они сделали сегодня в Шанхае после того, как проголосовали. «В этом фото — весь я», — подчеркнул Симановский.

Вновь получившая расположение федеральных и региональных властей участница команды «Уральские пельмени» Юлия Михалкова голосовала в Москве, где сейчас находится на гастролях. «Мы голосовали вместе с Андреем Рожковым. Заранее для этого регистрировались с помощью „Мобильного избирателя“», — рассказала «URA.RU» Михалкова. По информации «URA.RU», Михалкова может принять участие в выборах депутатов гордумы Екатеринбурга в сентябре этого года.

В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).