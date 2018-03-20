Вотчина «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле проголосовала за Путина хуже, чем в 2012 году

Дзержинский район Нижнего Тагила, на территории которого находится Уралвагонзавод, неожиданно показал отрицательную динамику голосования за Владимира Путина на прошедших выборах президента в сравнении с 2012 годом. Согласно данным ГАС «Выборы», количество сторонников главы государства на Вагонке снизилось на 3,5%.
Во время президентских выборов 2012 года, когда Нижний Тагил получил второе неофициальное название — Путинград, в Дзержинском районе Путина на избирательных участках поддержало 45026 человек (69,66%). 18 марта 2018 года количество поддержавших президента в Дзержинском районе составило 43448 человек, то есть меньше на 1578 человек (минус 3,5%).
Это отличается от общего настроения в городе. Другие два района Нижнего Тагила показали прирост голосов за Владимира Путина. Например, в Тагилстроевском районе за президента проголосовало 44356 человек. Это 75,38% от числа проголосовавших. В 2012 году за Путина там проголосовало 38158 избирателей, или 63,74% (+16% к 2012 году). В Ленинском районе главного кандидата поддержало 40354 человека, что составило 75,09% от числа проголосовавших. В 2012 году результат Путина был 35846 голосов (62,68% от числа проголосовавших — +12,5% к 2012 году).
Изменение настроений среди работников Уралвагонзавода можно объяснить изменениями на самом предприятии. В 2012 году корпорацию возглавлял Олег Сиенко, а сотрудник завода Игорь Холманских был публичным сторонником президента, выступал на общероссийских митингах. В марте 2017 года Сиенко сменил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов.
Получить комментарий УВЗ «URA.RU» не удалось. Пиарщик компании Дмитрий Калениченко не ответил на звонок. Политолог Александр Белоусов считает, что шесть лет назад на УВЗ была организована сверхмобилизация рабочих. «Тогда движение в поддержку Путина на заводе приобрело массовый, заметный характер. Вспомните, как рабочие обещали приехать в Москву для разгона митингов. На этой волне они обязаны были показать хороший результат. В этот раз как такого движения не было», — пояснил политолог.