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22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
14:13  22 марта 2018 0

Пермского врача наказали за митинг против главы минздрава

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , барановский дмитрий
Дмитрию Барановскому придется заплатить за нашумевший сельский протестФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Врач Дмитрий Барановский получил два штрафа за нарушения при проведении протестной акции в селе Уинское. Сам доктор сообщил «URA.RU, что не собирается платить и будет добиваться отмены судебного решения.

Бывший главный врач Уинской районной больницы, который проводил в селе митинг с требованием отставки министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева, наказан двумя штрафами по 10 тысяч рублей. Судебное заседание прошло в Уинском 19 марта. Первая претензия к Барановскому заключаются в том, что он якобы нарушил порядок организации митинга — до согласования акции призывал жителей принять в ней участие. Вторая — на мероприятии было предоставлено право выступить представителям КПРФ.

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Сам Дмитрий Барановский подтвердил факт штрафов, но отметил, что будет оспаривать решение. Врач настаивает, что не нарушал закон. Также Барановский отмечает, что в протокол полиции вносились правки, на которые суд не обратил внимания. На просьбу рассмотреть дело по месту жительства врач получил отказ. «Я заявлял отвод судье, так как считаю, что он косвенно заинтересован в исходе дела. Уже четыре раза принимал решение не в мою пользу. Но получил отказ», — говорит врач. Сейчас Барановский направил жалобу в прокуратуру — надеется, что надзорное ведомство опротестует решение.

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о конфликте Дмитрия Барановского с минздравом. Противостояние пришло к тому, что 24 февраля в Уинском состоялся массовый протест — бывшему главврачу удалось вывести на улицы несколько десятков человек, что стало прецедентом для сельских территорий Прикамья.

Жители выступили против масштабного сокращения персонала, коек и закрытия отделений больницы (власти, в свою очередь, опровергают факт подобной оптимизации). Прозвучало и требование отставки министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева. Закончилась акция тем, что Барановского задержали сотрудники полиции. Барановский продолжил свою деятельность и распространил видеообращение к губернатору Максиму Решетникову. При этом врач не считает себя противником главы региона и выступает за диалог с властями.

Стефан Савелли
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