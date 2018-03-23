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Главные новости Пермского края
14:47  23 марта 2018 0

Жителей Перми напугало массовое скопление машин спецслужб

ФСБ, фсб, силовики, офицер, военные, оружие, нападение, терроризм
В городе проходят учения ФСБФото: depositphotos.com © URA.RU

Жителей Перми обеспокоило массовое скопление автомобилей рядом со спортивным комплексом им. В. П. Сухарева, расположенного на шоссе Космонавтов, 158. В социальных сетях пользователи сообщали о десятках машин спецслужб, припаркованных около бывшего ипподрома рядом с Балатовским парком.

В комментариях пользователи предполагали, что в здании могло быть заложено взрывное устройство. Они отмечали, что спорткомплекс был оцеплен с самого утра. В управлении Федеральной службы безопасности РФ по Пермскому краю «URA.RU» пояснили, что у комплекса идут учения, никаких экстренных происшествий в городе не происходило.

Ранее похожая ситуация произошла в Югре. Уральцы жаловались на автомобильные пробки на подъездах к Сургуту и Ханты-Мансийску. Причиной заторов стали масштабные антитеррористические учения. Силовики обыскивали практически все машины.

Иван Шестак
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