Школьник, которого в Перми избивал отчим, скрывал это от своих друзей

Мальчик, которого целый год избивал отчим, не рассказывал об этом друзьям. Такой информацией поделилась с URA.RU знакомая с семьей пермячка.
«Мой сын и этот мальчик учились вместе в первом классе. Часто гуляли. Он никогда не говорил, что его бьют, может боялся. Если бы я только знала! Он частенько был как будто не долеченный, ходил с насморком», — поделилась знакомая с семьей избитого ребенка пермячка.
По словам женщины, ее сын пару раз бывал в гостях этой семьи, а сама она его оттуда забирала. «Однажды сын был в гостях у них. Тогда пришел отчим мальчика и наказал его. Запретил гулять неделю или две. Вроде бы за то, что тот брал телефон отчима. Мать этого мальчика старше своего сожителя. У нее такой цвет лица, как будто имеются пагубные привычки», — поделилась пермячка.
О том, что в Перми отчим целый год бьет своего 9-летнего пасынка стало известно 2 марта. Тогда мужчина избил ребенка до такого состояния, что тому пришлось спасаться бегством и просить помощи у прохожих на улице. В ситуацию вмешались следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Сейчас мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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