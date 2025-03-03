Отчим избитого в Перми мальчика ранее был судим за наркотики

Отчим из Перми, который сейчас подозревается в истязании несовершеннолетнего (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ), ранее был судим. В 2013 году он получил срок по статье 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
«Приговор был вынесен Серовским районным судом Свердловской области. Мужчина родом оттуда. Он отбывал наказание в колонии общего режима. Срок составил три года», — сообщает perm.aif.ru.
По данным СМИ, подозреваемому 31 год. В 2022 году, проживая уже в краевой столице, мужчине вынесли еще два приговора. Это произошло после того, как гражданская жена выгнала его из дома, где он проживал с тремя детьми. Уйдя из дома, он совершил вооруженное нападение на магазин и похитил две тысячи рублей и бутылку пива.
О новом эпизоде его криминальной биографии стало известно 2 марта. Правоохранители установили, что он целый год избивает и оскорбляет своего пасынка. В последний раз он чуть не утопил 9-летнего мальчика. Ребенок сбежал из квартиры и просить помощи у прохожих. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сам мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Инцидентом также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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