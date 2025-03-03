Профессора Пермской фармакадемии незаконно лишили премии

Профессор Пермской фармакадемии пожаловалась на лишение премий. За этим последовали санкции в адрес ректора учебного заведения.
«Жалобы о нарушении трудовых прав поступали систематически. Среди них: необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности и лишение стимулирующих выплат», — сообщает краевая Госинспекция труда на своем официальном сайте.
После проверки ректор получил представление. Академия пришлось отчитаться о том, что они отменили приказ о дисциплинарном взыскании. И начислить сотруднице ее положенные 60 тысяч рублей. Кроме того, сотрудника отдела кадров, допустившего нарушения, привлекли к административной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!