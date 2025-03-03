Профессора Пермской фармакадемии незаконно лишили премии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За этим последовали санкции в адрес ректора учебного заведения
За этим последовали санкции в адрес ректора учебного заведения Фото:

Профессор Пермской фармакадемии пожаловалась на лишение премий. За этим последовали санкции в адрес ректора учебного заведения.

«Жалобы о нарушении трудовых прав поступали систематически. Среди них: необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности и лишение стимулирующих выплат», — сообщает краевая Госинспекция труда на своем официальном сайте.

После проверки ректор получил представление. Академия пришлось отчитаться о том, что они отменили приказ о дисциплинарном взыскании. И начислить сотруднице ее положенные 60 тысяч рублей. Кроме того, сотрудника отдела кадров, допустившего нарушения, привлекли к административной ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Профессор Пермской фармакадемии пожаловалась на лишение премий. За этим последовали санкции в адрес ректора учебного заведения. «Жалобы о нарушении трудовых прав поступали систематически. Среди них: необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности и лишение стимулирующих выплат», — сообщает краевая Госинспекция труда на своем официальном сайте. После проверки ректор получил представление. Академия пришлось отчитаться о том, что они отменили приказ о дисциплинарном взыскании. И начислить сотруднице ее положенные 60 тысяч рублей. Кроме того, сотрудника отдела кадров, допустившего нарушения, привлекли к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...