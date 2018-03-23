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23 марта 2018
22 марта 2018
19:09  23 марта 2018 0

В Челябинске арестован главный инженер МУП, пытавшийся сбежать за границу

Карпусенко попытался сбежать от ареста за границуФото: Юрий Карпусенко, «ВК»

В Центральном районном суде избрана мера пресечения для 55-летнего Юрия Карпусенко, главного инженера МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Коммунальщик обвиняется в коррупции.

«Решением Центрального районного суда Челябинска Карпусенко взят под стражу на два месяца, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Челябинской области. — Он обвиняется по статье «получение взятки в особо крупном размере». Карпусенко пришлось арестовать из-за того, что он, желая избежать наказания, пытался сбежать за границу — в Чехию.

По версии следствия, Карспусенко в 2017 году вымогал у директора коммерческой фирмы взятку в 460 тысяч рублей за разрешение на подключение к теплосетям. Коммерсант сообщил о вымогательстве в полицию, передача денег проходила под контролем оперативников. Позже при обыске у Карпусенко нашли 30 миллионов рублей, в том числе в валюте.

Александр Лукманов
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