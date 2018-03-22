11:33 22 марта 2018 0

У Карпусенко изъяли крупные суммы Фото: страница Юрия Карпусенко «ВКонтакте»

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Челябинской области задержали главного инженера челябинского МУП «Челябинские коммунально-тепловые сети» (ЧКТС) Юрия Карпусенко. Менеджер муниципального предприятия подозревается в получении откатов с коммерческих фирм за подключение к сетям МУП.

Юрий Карпусенко был задержан после того, как у силовиков появилась информация о том, что главный инженер МУП «ЧКТС» собирается уехать за границу. У Карпусенко изъяли крупные суммы. В его доме и офисе 22 марта проходят обыски. Полицейские также изымают документы, связанные с тарифами. В следственном управлении СК РФ по региону «URA.RU» сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.5, ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источники агентства подчеркивают, что задержание Карпусенко не связано с уголовным делом бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, арестованного в сентябре 2017 года по делу МУП «ЧКТС». Давыдов обвиняется в выводе средств со счетов МУП, полностью признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.