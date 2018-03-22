{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Челябинской области
11:33  22 марта 2018 0

По делу челябинского МУП задержан главный инженер. Ему не дали покинуть Россию

У Карпусенко изъяли крупные суммыФото: страница Юрия Карпусенко «ВКонтакте»

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Челябинской области задержали главного инженера челябинского МУП «Челябинские коммунально-тепловые сети» (ЧКТС) Юрия Карпусенко. Менеджер муниципального предприятия подозревается в получении откатов с коммерческих фирм за подключение к сетям МУП.

Юрий Карпусенко был задержан после того, как у силовиков появилась информация о том, что главный инженер МУП «ЧКТС» собирается уехать за границу. У Карпусенко изъяли крупные суммы. В его доме и офисе 22 марта проходят обыски. Полицейские также изымают документы, связанные с тарифами. В следственном управлении СК РФ по региону «URA.RU» сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.5, ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источники агентства подчеркивают, что задержание Карпусенко не связано с уголовным делом бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, арестованного в сентябре 2017 года по делу МУП «ЧКТС». Давыдов обвиняется в выводе средств со счетов МУП, полностью признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров