Главного инженера челябинского МУП арестовали за взятку

Главного инженера муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрия Карпусенко арестовали. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области.
По данным следствия, в 2017 году Карпусенко получил от коммерческой фирмы откат в размере 460 тысяч рублей. За эти деньги он обещал «беспрепятственно» принять работы по заключенным контрактам на подключение к коммунальным сетям.
В ходе обысков у Карпусенко изъято 30 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. Главному инженеру МУП предъявлено обвинение по статье «получение взятки» и направлено в суд ходатайство о заключении Карпусенко под стражу, пояснили в ведомстве.
Как писало «URA.RU», ранее сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Челябинской области задержали Юрия Карпусенко. Силовики нагрянули к нему после того, как появилась информация, что он собирается уехать за границу.