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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Челябинской области
13:02  23 марта 2018 0

Главного инженера челябинского МУП арестовали за взятку

Наручники, наручники, арест, заключение
Чиновнику предъявили обвинениеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Главного инженера муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрия Карпусенко арестовали. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2017 году Карпусенко получил от коммерческой фирмы откат в размере 460 тысяч рублей. За эти деньги он обещал «беспрепятственно» принять работы по заключенным контрактам на подключение к коммунальным сетям.

В ходе обысков у Карпусенко изъято 30 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. Главному инженеру МУП предъявлено обвинение по статье «получение взятки» и направлено в суд ходатайство о заключении Карпусенко под стражу, пояснили в ведомстве.

Как писало «URA.RU», ранее сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Челябинской области задержали Юрия Карпусенко. Силовики нагрянули к нему после того, как появилась информация, что он собирается уехать за границу.

Наталья Михалева
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