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24 марта 2018
18:42  24 марта 2018 0

Екатеринбург вырвался на второе место в стране по продаже новых авто. Отличились и другие города Урала

Клипарт, разное. Екатеринбург, пробка, бц антей, общественный транспорт, улица карла либкнехта, автотранспорт, автомобильный затор
Уральцы интенсивно обновляют свой автопаркФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург стал вторым в топе-10 российских городов, жители которых в январе — феврале 2018 года покупали новые легковушки. Город существенно опередил другие уральские миллионники, также попавшие в рейтинг.

По данным агентства «Автостат», за два первых месяца текущего года екатеринбуржцы приобрели 2840 новых легковых автомобилей. От Казани, возглавляющей рейтинг, они отстали всего 160 машин.

Далее следуют Самара (2360 легковушек), Нижний Новгород (2280), Краснодар (2100), Уфа (2080), Челябинск (1940), Ростов-на-Дону (1920), Пермь (1880) и Воронеж (1600). Во всех перечисленных городах продажи новых автомобилей выросли, причем сильнее на Урале — в Челябинске на 4% и в Екатеринбурге на 41%.

К слову, ранее Екатеринбург ранее вырвался на первую строчку рейтинга по реализации автомобилей премиум-класса. Любимым брендом жителей столицы Урала стал, как сообщало «URA.RU», Mercedes-Benz.

Владимир Васин
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