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Главные новости Челябинской области
20:55  29 марта 2018 0

Челябинских депутатов после выборов президента разделили «по цвету». В каждом районе — свой «светофор»

ВЫБОРЫ 2018. День голосования в Челябинске, за путина, бюллетень, голосование, выборы 2018, коиб
Выборы 2018 года повлияли на депутатский рейтингФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Челябинске 30 марта пройдет заседание регионального политсовета «Единой России», на котором будут подведены итоги выборов президента на Южном Урале. Единороссы обсудят, как депутаты на местах работали на явку и освещение кампании в СМИ и соцсетях. Особое внимание будет уделено семи райсоветам Челябинска: по ним подготовили таблицу с тремя цветными зонами, в которые поместили народных избранников исходя из их активности. Этот документ попал к «URA.RU».

Рейтинги составляли по нескольким показателям: явка на округах депутатов, процент голосования за Владимира Путина, количество публикаций о важности выборов в СМИ, соцсетях и на официальном сайте регионального отделения «ЕР». Баллы суммировались, и по итогу выдавался общий результат. Депутаты с успешными показателями, свыше 15 баллов, попали в зеленую зону; со средними, от 9 до 15, в желтую; с низкими в красную. По каждому району составлен свой «светофор».

Так, в Тракторозаводском районе победителем стал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко. Он оказался в зеленой зоне единственным. Красную зону замыкает бизнесмен Сергей Карелин. Владелец «Речелстроя» Андрей Пязок, также казавшийся в красной зоне, последнего места избежал. У него низкая явка, нет никаких публикаций — рулить этими процессами Пязок не мог, так как находится в СИЗО по обвинению в хищении средств дольщиков. За то в его округе отличные результаты у Владимира Путина, именно после вмешательства президента депутат был арестован. В Центральном районе никто не попал в зеленую зону, во главе желтой депутат Александр Вышегородцев. В Металлургическом районе в зеленую зону попал только депутат Юрий Панов. Тот самый, что скандально лишился поста секретаря районного политсовета партии из-за уголовного прошлого.

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В Ленинском районе в зеленую зону определили спикера гордумы Станислава Мошарова и руководителя райисполкома Андрея Рябенко. В Советском — бизнесмена Виталия Рыльских и первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова. В красную зону, едва ли не с самыми худшими показателями, попал Сергей Шумаков. Ему, из-за проблем с контрольно-счетной палатой и интересом со стороны правоохранительных органов, заниматься выборами было некогда. К тому же Шумаков недавно попал в скандал, когда подрался с депутатом Калининского района Кириллом Чиглинцевым. Сам Чиглинцев показал в своем районе самые худшие результаты, а лучшим среди калининцев стал председатель комиссии по социальной политике Александр Галкин. В Курчатовском районе сразу четыре депутата попали в зеленую зону, а возглавил список спикер райсовета Вячеслав Ершов. Один из худших результатов в районе у депутата Дмитрия Довженко. При неплохой явке ему поставили в минус отсутствие публикаций.

В «ЕР» рейтинг-«светофор» пока не комментируют. Как сообщало «URA.RU», результаты по округам повлияют на выборы депутатов райсоветов Челябинска в 2019 году. Явка на выборах президента 18 марта в Челябинске превысила 65%.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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