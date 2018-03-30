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30 марта 2018
29 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:39  30 марта 2018 0

В Екатеринбурге вор унес из подвала дома километр кабеля. ВИДЕО

Вор не испугался, что его лицо попало в объектив камеры наблюденияФото: скриншот с видео

Жители микрорайона Заречный в Екатеринбурге стали жертвами неизвестного вора-«электрика», повадившегося срезать в доме медный кабель. На протяжении последних двух недель злоумышленник ворует кабель в четырех многоквартирных домах. Только в доме на улице Черепанова он в три захода срезал целый километр кабеля.

По словам председателя правления жилищного кооператива «ЖК-6» Андрея Зевахина, первый раз вор пришел две недели назад. «Видно, что он разбирается в электрике. Срезал лишь тот кабель, который питает освещение в подъезде. Если бы погас свет в квартирах, люди бы подняли шум. После „захода“ остались без освещения три подъезда», — рассказал «URA.RU» Андрей Зевахин.

Неделю назад вор пришел снова. Черепанова, 4 — это большой дом, у него 12 подъездов. На этот раз злоумышленник залез в подвал с другой стороны. «Мы думали, что лазит кто-то, кто имеет ключи, поэтому потратили 25 тысяч рублей и заменили все замки на подвальных дверях. Но прошлой ночью вор опять приходил. Вел себя нагло, на записи видно, как он посмотрел на камеру наблюдения, увидел, что попал в объектив, но после этого он оставался в подвале еще час. Всего в три захода он срезал километр медного кабеля диаметром два сантиметра на 50 тысяч рублей», — продолжает председатель правления «ЖК-6».

После просмотра наружных камер наблюдения удалось установить, как вор проникает в подвал. Оказалось, что он всегда приходит в пять часов утра и залазит через окошко 20 на 40 сантиметров. «Это настоящий форточник. У меня слесарь такой же комплекции, щуплый. Он попробовал, но не мог пролезть, надо иметь навык», — добавил Андрей Зевахин.

По словам председателя правления кооператива, в полиции ему сказали, что, кроме Черепанова, 4, вор срезал кабель еще в трех домах. «Участковый выедет на место. В случае подтверждения этой информации будет проводиться проверка», — сообщил «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Александр Лукманов
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