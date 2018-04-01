Расследование смерти юной пермской модели в Китае продлили

Мать пермской модели, умершей в Шанхае в октябре прошлого года, сообщила, что Следственный комитет РФ продлил расследование смерти ее дочери до конца июня 2018 года. Причина продления расследования в отсутствии нужных сведений.
Китайская сторона все еще не передала необходимые сведения о гибели юной пермской модели. Расследование дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» во второй раз продлено. Теперь еще на три месяца. Мать погибшей получила телефон и вещи дочери, сообщает сайт 59.ru. Она также пообщалась со следователями, которые объяснили ей, что не могут продолжить работу над делом гибели модели из-за недостатка данных.
Напомним, что пермская модель работала в Шанхае по контракту с модельным агентством Esee. Она участвовала в модных показах и фотосъемках. 25 октября девушке стало плохо, ее увезли в больницу, а затем перевели в реанимацию. Через два дня девочка скончалась. Среди причин смерти назывались полиорганная недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. Кроме того, есть предположение, что юную модель могли отравить.