В Екатеринбурге поймали воров, ограбивших судей

В Екатеринбурге сотрудники УБОП при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали четверых членов банды, грабивших квартиры и машины. Жертвами преступников оказались стали даже судьи Областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга.
«Проведена серия обысков по месту жительства подозреваемых. Найдено большое количество имущества, ранее похищенного у граждан. В том числе нашли ордена и медали, кортик, банковские карты. Среди конфискованного также две иномарки — BMW X5 и Volvo XC90», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
По данным Горелых, преступники орудовали на территории Свердловской и Челябинской областей. Часто они специально резали колесо у машины, а затем подходили к хозяину автомобиля и предлагали помощь. Пока меняли колесо, сообщник крал вещи из салона машины. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», преступникам грозит срок до шести лет. Двое из задержанных оказались гражданами Грузии, находящимися в России нелегально.