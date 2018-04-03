Российские бизнесмены смогут брать кредиты по скайпу

06:17 03 апреля 2018 0

Банки будут идентифицировать предпринимателей по Единой биометрической системе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В следующем году представители российских компаний получат возможность удаленно открывать счета в банках, а также получать кредиты. Для этого нужно будет связаться с кредитной организацией по скайпу или телефону.

Бизнесмену будет достаточно один раз посетить офис какого-либо банка для первичной идентификации. Там клиент предоставит нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании, пишут «Известия». После этой процедуры посещать банковский офис не нужно, все дальнейшие этапы идентификации будут проходить через Единую биометрическую систему.

Реестр, который расположен на портале государственных услуг предоставит всю необходимую информацию о пользователе. В случае положительной проверки паспортных данных запрос будет одобрен и банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит. Отмечается, что новация особенно необходима для предпринимателей, которые работают в удаленных регионах, где получение кредитных средств очень затруднено.