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18:15  02 апреля 2018 1

Школьников Югры накормили кашей с червями. ФОТО

Инцидент случился в гимназии №1Фото: «ВКонтакте», «Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]»

В соцсетях обсуждают снимок каши с червями, якобы поданной на обед школьникам гимназии №1 в Ханты-Мансийске. Автор остался анонимным, а педагоги и городские чиновники недоступны.

На опубликованной в группе «Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]» во «ВКонтакте» фотографии изображена ложка, по краю которой ползет мучной червь. На фоне ложки — каша с молоком. Снимок подписан: «Экзотика гимназических столовых».

В комментариях пользователи разделились во мнениях. Кто-то пошутил над этим: «Мясо вдобавок к каше… Там случайно в меню не прописано „с доп.белком“?» Другие отметили, что это вопиющий случай: «Не зря у меня ребенок не ест там кашу. Надеюсь, СЭС уведомили». Третьи предположили, что это фейк, указав, что ложки в гимназической столовой не такие, как на фотографии. Были и те, кто заявил, что в день публикации сообщения как раз выдавали кашу.

В городском департаменте образования столицы Югры, а также в приемной гимназии №1 оперативно получить комментарий не удалось, на звонок «URA.RU» не ответили. Ранее агентство сообщало, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) пытается инициировать передел на рынке поставок школьного питания в ХМАО. По версии «фронтовиков», многомиллионную сферу монополизировали муниципальные власти, а подряды регулярно получают лояльные заказчикам предприниматели.

Иван Шестак
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