ЧП произошло в Ставропольском крае — при жесткой посадке разрушился и сгорел вертолет Ми-2 в Шпаковском районе Ставропольского края. Пилот вертолета, 75-летний Михаил Вива выжил, он оказался пьяным, сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным, в полете произошел отказ двигателя. Летчик сумел посадить машину, но от сильного удара вертолет разрушился и загорелся. Михаил Вива, когда его подобрали, находился в сознании и рассказал о том, что произошло.

Вертолет принадлежит одному из местных предпринимателей и участвовал в обработке сельхозугодий. Полет выполнялся без заявки и уведомления. Кроме того, МАК сообщает, что рядом с этим местом три дня назад совершил жесткую посадку частный легкомоторный самолет «Red Liner» с бортовым номером RA-1272G. Пилот самолета, у которого отказал двигатель, госпитализирован с множественными травмами.

По предварительным данным пилот был пьян

Три дня назад на этом поле совершил жесткую посадку самолет

Фото: Ставропольская транспортная прокуратура