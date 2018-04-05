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05 апреля 2018
17:29  05 апреля 2018 0

Пьяный 75-летний пилот разбил Ми-2 при опрыскивании сельхозугодий. ФОТО, ВИДЕО

После жесткой посадки Ми-2 полностью сгорелФото: ren.tv

ЧП произошло в Ставропольском крае — при жесткой посадке разрушился и сгорел вертолет Ми-2 в Шпаковском районе Ставропольского края. Пилот вертолета, 75-летний Михаил Вива выжил, он оказался пьяным, сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным, в полете произошел отказ двигателя. Летчик сумел посадить машину, но от сильного удара вертолет разрушился и загорелся. Михаил Вива, когда его подобрали, находился в сознании и рассказал о том, что произошло.

Вертолет принадлежит одному из местных предпринимателей и участвовал в обработке сельхозугодий. Полет выполнялся без заявки и уведомления. Кроме того, МАК сообщает, что рядом с этим местом три дня назад совершил жесткую посадку частный легкомоторный самолет «Red Liner» с бортовым номером RA-1272G. Пилот самолета, у которого отказал двигатель, госпитализирован с множественными травмами.

По предварительным данным пилот был пьян
Фото: ren.tv
Три дня назад на этом поле совершил жесткую посадку самолет
Фото: Ставропольская транспортная прокуратура

Александр Лукманов
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