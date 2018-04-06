В Россию нагрянули с проверкой специалисты по химическому оружию

08:49 06 апреля 2018 0

Российские запасы химического оружия были уничтожены несколько лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты по химическому оружию провели инспекцию на территории России. Проверка прошла в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Комиссию составляли представители технического секретариата ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), сообщают Nation News. Кроме того, дополнительную проверку провели представители Португалии, добавляет ФБА «Экономика сегодня». Со своей стороны, россияне побывали с инспекцией в Ирландии и США.

Ранее Москва предложила созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО для обсуждения дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, напоминает «Русская планета». Однако, несмотря на поддержку со стороны Ирана, Китая и еще 23 стран, инициатива была заблокирована. «Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — цитирует RT постпреда России при организации Александра Шульгина.

При этом, как сообщало «URA.RU», спецслужбы Великобритании заявили, что установили секретную российскую лабораторию, где якобы был создан яд «Новичок» для отравления Скрипаля и его дочери. «Слив» в британскую прессу уже традиционно не был подтвержден никакими доказательствами.