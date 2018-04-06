Уральские энергетики обновляют стратегически важную линию электропередачи

В Камышлове энергетики заканчивают реконструкцию высоковольтной линии электропередачи, которая обеспечивает работу очистных сооружений города. На этот проект «Облкоммунэнерго» потратит 2,4 млн рублей.
Перед началом работ энергетикам пришлось расчистить больше 3 гектаров территории от зарослей и кустарников, и только после этого приступить к замене ЛЭП. «Эту линию 10 кВ нам передал муниципалитет в очень ветхом состоянии. И, чтобы обеспечить бесперебойность работы систем жизнеобеспечения, объекту требовался капитальный ремонт», — рассказал начальник управления эксплуатации и ремонта АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
По словам Падерина, проведение работ осложняют густой лес и болота, однако до конца мая ЛЭП будет обновлена. «Это позволит повысить надежность электроснабжения социально значимого для города объекта, что, в свою очередь, должно привести и к улучшению качества водоснабжения жителей», — заключил представитель «Облкоммунэнерго».