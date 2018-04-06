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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:56  06 апреля 2018 0

Уральские энергетики обновляют стратегически важную линию электропередачи

Клипарт. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, электричество
«Облкоммунэнерго» реконструирует ЛЭП в КамышловеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Камышлове энергетики заканчивают реконструкцию высоковольтной линии электропередачи, которая обеспечивает работу очистных сооружений города. На этот проект «Облкоммунэнерго» потратит 2,4 млн рублей.

Перед началом работ энергетикам пришлось расчистить больше 3 гектаров территории от зарослей и кустарников, и только после этого приступить к замене ЛЭП. «Эту линию 10 кВ нам передал муниципалитет в очень ветхом состоянии. И, чтобы обеспечить бесперебойность работы систем жизнеобеспечения, объекту требовался капитальный ремонт», — рассказал начальник управления эксплуатации и ремонта АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

По словам Падерина, проведение работ осложняют густой лес и болота, однако до конца мая ЛЭП будет обновлена. «Это позволит повысить надежность электроснабжения социально значимого для города объекта, что, в свою очередь, должно привести и к улучшению качества водоснабжения жителей», — заключил представитель «Облкоммунэнерго».

Дарья Корчак
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