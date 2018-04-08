13:48 08 апреля 2018 0

По словам Порошенко, Пасха в этом году для его страны является особенным праздником Фото: скриншот видео из Twitter @poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей страны с Пасхой и подчеркнул, что самые тяжелые испытания для страны закончены. По его словам, праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, и это «и наша с вами победа».

«Приветствую всех и каждого, чьи сердца переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны! Праздник Воскресения Христова мы празднуем все вместе, а как сказано в Священном Писании — „Один Господь, одна вера, одно крещение“», — написал Порошенко в Twitter, передает RT.

Также он разместил видеопоздравление, где добавил, что Пасха в этом году для его страны является особенным праздником, отмечает агентство Nation news. В ночь на воскресенье президент Украины вместе с семьей посетил пасхальное богослужение в трех храмах Киева. Порошенко также заявил, что «обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей».