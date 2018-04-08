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08 апреля 2018
07 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:48  08 апреля 2018 0

Порошенко заявил, что самые тяжелые испытания для Украины уже позади. ВИДЕО

По словам Порошенко, Пасха в этом году для его страны является особенным праздникомФото: скриншот видео из Twitter @poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей страны с Пасхой и подчеркнул, что самые тяжелые испытания для страны закончены. По его словам, праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, и это «и наша с вами победа».

«Приветствую всех и каждого, чьи сердца переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны! Праздник Воскресения Христова мы празднуем все вместе, а как сказано в Священном Писании — „Один Господь, одна вера, одно крещение“», — написал Порошенко в Twitter, передает RT.

Также он разместил видеопоздравление, где добавил, что Пасха в этом году для его страны является особенным праздником, отмечает агентство Nation news. В ночь на воскресенье президент Украины вместе с семьей посетил пасхальное богослужение в трех храмах Киева. Порошенко также заявил, что «обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей».

Юрий Викторов
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